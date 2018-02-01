В Гостином дворе 5 февраля стартует курс лекций по истории искусства Средних веков и Возрождения.

По 2 апреля здесь расскажут об истории европейской художественной культуры от зарождения христианской цивилизации до становления мировоззренческих принципов Нового времени в XVI веке. Особенности средневекового художественного мышления рассмотрят на примере памятников.

Курс станет частью программы по истории искусства с древности до середины XIX века. Его разработали музейно-выставочное объединение «Манеж» совместно с кафедрой всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ. Программа совпадает с учебными курсами, читаемыми на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ.

Лекторами выступят преподаватели кафедры и специалисты в искусствознании.

Источник: агентство «Москва»