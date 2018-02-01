В субботу, 10 февраля, в Дарвиновском музее состоится День эволюции, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина.

В программе предусмотрена научная лекция «Химия любви». Ее проведет профессор МГУ Вячеслав Дубынин, который расскажет, откуда берется любовь, как формируется привязанность и зачем нужна верность.

Также в музее пройдут интерактивные занятия, мастер-классы и игры, посвященные теории эволюции, а на вопросы о Дарвине посетителям ответит робот Алантим.

Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте музея.

Источник: агентство «Москва»