В Дарвиновском музее пройдет лекция о химии любви
В субботу, 10 февраля, в Дарвиновском музее состоится День эволюции, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина.
В программе предусмотрена научная лекция «Химия любви». Ее проведет профессор МГУ Вячеслав Дубынин, который расскажет, откуда берется любовь, как формируется привязанность и зачем нужна верность.
Также в музее пройдут интерактивные занятия, мастер-классы и игры, посвященные теории эволюции, а на вопросы о Дарвине посетителям ответит робот Алантим.
Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте музея.
Источник: агентство «Москва»
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