Спортивный комплекс «Кант» возле станции метро «Нагорная» 4 февраля откроет сноуборд-парк Now park.

Фристайл-площадка оборудована перилами и двумя трамплинами для сноубордистов и лыжников. Трассы приспособлены для продвинутых и прогрессирующих спортсменов. Начинающие могут потренироваться на специальном учебном участке.

В день открытия организаторы устроят соревнования по фристайлу для мужчин и женщин. Победители получат призы от Quiksilver и «Канта». За музыку на мероприятии отвечают диджеи Red Bull. Для гостей также приготовят барбекю.

Участников заездов приглашают к 10:30 на регистрацию, контесты начнутся в 12:30. Парк освободят для всех желающих к 16:30. Вход на открытие сноуборд-парка бесплатный.

Источник: представители «Канта»