В московском парке Горького откроют лекторий о современном театре.

В рамках образовательного проекта актеры, режиссеры, продюсеры, критики, художники и блогеры расскажут о своей профессии, новых театральных формах и постановках. Слушатели смогут задать экспертам вопросы и поучаствовать в розыгрыше призов.

Героем первой встречи, которая пройдет 7 февраля, станет драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин. А 15 февраля участие в проекте примет режиссер Елена Ненашева — автор спектакля для одного зрителя Posle.

Встречи будут проходить два раза в месяц в лектории парка Горького, расположенном в здании главного входа. Зарегистрироваться на лекции можно на сайте TimePad.

Источник: представители театрального лектория Odeon