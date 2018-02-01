В Музее Серебряного века откроют книжный клуб для школьников 12–13 лет «Точка с запятой».

По четвергам здесь будут проходить чтения отрывков из современных книг для подростков. Сотрудники музея научат анализировать образы и смыслы произведений, а также расскажут о различных литературных жанрах с помощью творческих заданий и психологических игр.

Проект включает в себя элемент инклюзии: в общей группе будет присутствовать один ребенок с особенностями социального взаимодействия. С помощью книг школьников научат находить общий язык.

Первая встреча начнется 8 февраля в 16:00.

Источник: представители музея истории российской литературы имени Даля