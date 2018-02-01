В Инженерном корпусе Третьяковской галереи пройдет выставка «Сказание о граде Свияжске» эпохи Ивана Грозного.

В экспозицию войдут рукописи и иконы XVI века, рассказывающие об основании в 1550 году города в устье реки Свияга во время военного похода русского царя. В Москве впервые покажут иконы двух древних иконостасов Свияжска из деревянной Троицкой церкви и каменного Успенского собора.

Кроме того, на выставке представят произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Татарстана. Один из таких литургических предметов — пелена с изображением Казанской Богоматери — является самым древним дошедшим до нашего времени изображением этой иконы.

Выставка откроется 21 февраля и продлится до 20 мая.

Источник: Третьяковская галерея