19 февраля компания Beat Films выпустит фильм-концерт «Гражданской обороны» «Сияние обрушится вниз» в честь десятилетия со дня смерти лидера группы Егора Летова.

Фильм покажут в 20 российских городах, список которых можно узнать на сайте, посвященном картине. Фильм — запись последнего концерта группы 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге.

В 2017 году независимая московская киностудия «Космосфильм» совместно с вдовой Летова Натальей Чумаковой смонтировала съемки концерта в фильм с профессиональным звуком.

В 2014 году Beat Films выпустила документальный фильм вдовы Летова Натальи Чумаковой «Здорово и вечно».

Источник: Beat Films