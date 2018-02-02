Бои на картонных трубах, квест и визуальные чтения пройдут в Музее Москвы на масленичной неделе.

13 и 15 февраля состоится квест «Загадки московской Масленицы». В субботу, 17 февраля, с 12:00 до 15:00 во дворе музея пройдет семейный праздник и будут подавать блины, а также можно будет поучаствовать в боях на картонных трубах.

Помимо того, в этот день все желающие смогут посетить мастерскую костюма, поводить хороводы, спеть народные песни и увидеть медвежью комедию.

Празднования завершатся визуальными чтениями для детей и взрослых, которые пройдут в детском центре Музея Москвы в 18:00. Актеры и художники приглашают гостей праздника погрузиться в русские сказки, рассказы и повести.

Масленичные мероприятия подготовили и филиалы музея: «Старый Английский двор», усадьба Влахернское-Кузьминки, музей истории «Лефортово». Там запланированы интерактивная программа для школьников, детские спектакли, мастер-класс и другое.

Участие в мероприятиях во дворе Музея Москвы бесплатное, но нужна регистрация. Билеты на визуальные чтения можно купить в кассах музея или онлайн.

Полную программу мероприятий музея и филиалов можно узнать здесь.

Источник: Музей Москвы