В рамках фестиваля «Московская масленица», который пройдет в столице с 9 по 18 февраля, организуют 40 бесплатных экскурсий.

Участников проведут по тематическим маршрутам и расскажут о масленичных увеселения москвичей в различные эпохи, о выдающихся деятелях искусства и городской архитектуре. Некоторые прогулки посвятят театру — главной теме городских фестивалей в 2018 году.

За отдельную плату можно посетить масленичный разгуляй в Коломне. В «Русской избе» гости узнают о традициях встречи масленицы, нарядах и подготовке к празднику, а потом научатся готовить блины.

Ежедневные экскурсии организует проект «Гуляем по Москве». Длительность мероприятий — от полутора до двух часов. Желающим необходимо зарегистрироваться.

Источник: Агентство «Москва»