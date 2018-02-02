С 8 февраля и до конца месяца в ГУМе пройдет фестиваль «C Китайским Новым! ГУМ», на котором гостей познакомят с культурой современного Китая. Год желтой собаки в Китае встретят 16 февраля.

ГУМ на эти дни оформил один из самых известных современных художников Китая Джеки Цаю. Он создал арт-инсталляции, объединяющие элементы Китая и России. Вместе с тем, Цаю привез коллекцию своих работ. В их числе — две эксклюзивные картины, созданные специально для фестиваля. Работы художника покажут на персональной выставке в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре с 12 февраля по 11 марта.

В программе фестиваля — фотовыставка «Современный Китай: 100 новых мест, которые нужно увидеть». Свои работы здесь представят фотографы издания Condé Nast Traveler China.

Другую экспозицию — «Великий шелковый путь: искусство китайской вышивки» — организует Китайский культурный центр. На 3-й линии ГУМа соберут как традиционные хуа няо («цветы-птицы»), шань шуй («горы-вода») и сцены из придворной жизни, так и появившиеся под влиянием западной живописи портреты и пейзажи с перспективой.

В киноклубе «ГУМ Кинозал» покажут популярные фильмы китайского кинематографа. Среди них — «Герой» и «Переправа». После кинопоказов можно остаться на лекции экспертов и востоковедов. Бесплатно увидеть можно, в том числе, фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами: «Неуловимый», «Сюань Цзан», «По следу», «Тотем волка», «Старушка», «Норжма», «Башня медного воробья», «Массаж», «Мой паром», «Песни хлопка», «Снова вчера».

В эти дни ресторан Bosco Fresh&Bar приглашает познакомиться с аутентичной китайской кухней — жареным кальмаром, китайским окунем и уткой по-гонконгски. За кухню отвечает шеф-повар из Гонконга Альберт Оу. Не обошлось и без традиционных чайных церемоний. Их проведут приглашенные мастера.

В киосках, расположенных на всех линиях ГУМа, тем временем предложат древесные грибы в остром соусе, маринованный арахис в соевом соусе, лунные пряники, луковое печенье, миндальные шарики, гонконгский пирог, пирожное «панда», рисовые шарики с ягодами и пирожное «тыква» с бобовой пастой. Помимо снеков купить тут можно и сувениры.

Помимо всего, с шоу «Танец Дракона», «Танец Льва» и «Смена масок» выступит китайский ансамбль. Поучаствовать можно и в творческих мастер-классах по каллиграфии, аппликации и созданию фигурок из карамели.

В дни празднования Китайского Нового года иностранные туристы получат скидку 8 % на покупки.

Источник: Пресс-служба ГУМа