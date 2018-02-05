Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм «Лето» о Викторе Цое, над которым работал до задержания.

По словам продюсера картины Ильи Стюарта, в августе в Санкт-Петербурге Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Еще несколько сцен досняли по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям.

Международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades. Продажи картины начнутся на международном кинорынке в Берлине в середине февраля.

Дата выхода фильма в России пока неизвестна.

Фильм «Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista. Сюжет картины разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Это история о знакомстве и отношениях 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становлении ленинградского рок-клуба и записи первого альбома музыканта.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств, направленных проекту «Платформа». Его поместили под домашний арест без права посещать театральные или съемочные площадки.

Источник: команда фильма «Лето»