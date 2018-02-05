Телеканал НТВ приступил к съемкам адаптации американского сериала «Хорошая жена».

Местом действия в российской версии станет Петербург. Режиссером проекта назначен Станислав Либин, а главные роли исполнят Александр Домогаров, Александра Урсуляк и Дмитрий Миллер.

Сериал из 20 эпизодов покажут в интервале с сентября по май.

Сериал «Хорошая жена» выходил на телеканале CBS с 2009 по 2016 годы. Главные роли в нем сыграли Джулианна Маргулис и Крис Нот.

Источник: «Фонтанка»