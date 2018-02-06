С 6 февраля по 15 апреля в Москве пройдет 24-й фестиваль спектаклей — номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Первым покажут балет «Золушка» Пермского театра оперы и балета на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Балет выдвинут на премию в восьми основных номинациях: «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа хореографа», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль в балете» и «Лучшая мужская роль в балете».

Следующим покажут спектакль «Губернатор» БДТ имени Товстоногова. Постановка номинирована в категориях «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая мужская роль в драме». Показ спектакля состоится 7 и 8 февраля на сцене МХТ имени Чехова.

В афише фестиваля также значатся «Клетка» (Большой театр), Cantos (Пермский театр оперы и балета), «Времена года» (Мариинский театр), «В гостях. Европа» (фестиваль «Территория» и Rimini Protokoll), «Кузмин. Форель разбивает лед» («Гоголь-центр»), «Билли Бадд» (Большой театр), «Ахматова. Поэма без героя» («Гоголь-центр»).

Всего в конкурсной программе фестиваля 66 спектаклей из 22 российских городов и 212 частных номинантов. Церемония награждения победителей состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

«Золотая маска» стартует показами номинантов из оперной программы. Оперные спектакли появляются в афише фестиваля еще до официального открытия смотра. В этом году фестиваль начался с показа оперы «Манон Леско» в январе 2017 года.

The Village уже рассказывал, что смотреть на «Золотой маске».

«Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол).

Источник: ТАСС