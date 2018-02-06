C 12 по 18 февраля в Измайловском кремле пройдет второй всероссийский фестиваль «Кузнечный талисман».

Он откроется выставкой кузнечного дела, на которой представят работы сотни мастеров со всей страны, а также учеников и преподавателей нескольких художественных академий.

13 февраля гости смогут посетить реконструкцию средневековой деревни, почувствовать на себе тяжесть настоящих доспехов и принять участие в схватке между русским воинством и рыцарями Тевтонского ордена. А в День всех влюбленных пройдут древние обряды кузнечного венчания.

15 и 16 февраля кузнецы будут готовить специальный оберег в дар Измайловскому кремлю, а 17 и 18 февраля для гостей проведут показательную ковку и конкурсы с призами.

Любой желающий попробовать себя в искусстве кузнечного мастерства сможет сделать это в кузнечной слободе на главной площади. Она будет работать на протяжении всего фестиваля.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы