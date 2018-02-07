Гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать более 170 видов блинов.

Поесть блины разных стран мира можно будет на 25 площадках по всей Москве. К примеру, на площади Революции гостям фестиваля предложат голландские блинчики — паннекокены, приготовленные на гречневой муке. Там также можно будет попробовать вьетнамские блинчики нэм с креветками, курицей терияки или говядиной.

На улице Кузнецкий мост возле ЦУМа предложат традиционные блины из пшеничной или гречневой муки, диетические рисовые, картофельные и шоколадные блины. На Манежной площади вместо блинов будут подавать оладьи и драники.

Кроме того, в дни фестиваля около 30 театров выступят со своими спектаклями.

Театральная программа фестиваля расскажет гостям о том, как масленицу отмечали в старину в Москве и в других городах страны. Например, на площадке на Манежной площади зрители увидят интерактивный спектакль «Царская Масленица».

Ранее сообщалось, что 9 февраля начнется фестиваль «Московская масленица», который продлится до 18 февраля. В последний день масштабные масленичные гулянья пройдут в 22 столичных парках и закончатся проводами зимы.

Кроме того, в рамках фестиваля «Московская Масленица» организуют 40 бесплатных экскурсий.

Источник: агентство «Москва», РИА Новости