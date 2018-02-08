В субботу, 10 февраля, на футуристическом бале Tinder в Императорском яхт-клубе на «Красном Октябре» выступит канадская группа Blue Hawaii.

В своих текстах Blue Hawaii затрагивают тему эволюции отношений в эпоху диджитала. Их музыка сочетает в себе чиллвейв-мотивы, сильный вокал и бит на стыке техно и хауса. Дуэт является активным участником комьюнити Boiler Room и частым гостем европейского фестиваля Pitchfork. Основу сет-листа составят треки с последнего альбома группы — «Tenderness».

Музыкальную составляющую вечера дополнит локальный лайнап: диджей Lay-Far, представляющий дип- и соулфул-хаус, битмейкер и один из главных артистов «ГОСТ звука» Lapti, а также андерграундное электронное трио Digidon.

Кроме того, гостей бала ожидает интерактивный перформанс. Некоторые из них получат доступ в секретное пространство яхт-клуба, где «окажутся лицом к лицу со своей судьбой».

По случаю объявления программы Tinder Ball продлил регистрацию на мероприятие еще на сутки. Чтобы попасть на вечеринку, необходимо найти в приложении профиль мероприятия, свайпнуть вправо и следовать дальнейшим инструкциям.

В общей сложности на Tinder Ball ожидаются около тысячи человек.

Источник: организаторы Tinder Ball