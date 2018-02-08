Кулинарное шоу робота-блинопека пройдет на ВДНХ в последние дни масленичной недели 17 и 18 февраля.

Посмотреть, как робот печет блины, можно будет на «Робостанции» в павильоне № 2 с 11:00 до 20:00. Ожидается, что за два дня он испечет несколько сотен блинов. Для выпекания робот использует манипуляторы и блинницу.

Робота специально обучили делать блины тоньше и печь быстрее. Для этого усовершенствовали манипуляторы и поменяли программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать более 170 видов блинов.

9 февраля начнется фестиваль «Московская Масленица», который продлится до 18 февраля. В последний день масштабные масленичные гулянья пройдут в 22 столичных парках и закончатся проводами зимы.

Кроме того, в рамках фестиваля «Московская Масленица» организуют 40 бесплатных экскурсий.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы