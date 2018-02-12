Сотовый оператор МТС получил контроль над сервисами Ticketland и Ponominalu, занимающими четверть российского рынка по продаже концертных и театральных билетов.

100 % в «Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс», управляющей первым проектом, обошлись в 3,25 миллиарда рублей. Еще 495 миллионов рублей в МТС отдали за 78,2 % компании Cubichall, связанной с сервисом Ponominalu. Оставшуюся долю пока сохранил один из основателей проекта Михаил Минин.

«Сегодня МТС поставляет своим клиентам цифровой контент в различных форматах, а в ближайшее время предложит им со скидками билеты на живые мероприятия — спектакли и концерты. Скоро абоненты смогут покупать билеты прямо с мобильных устройств и получать персональные рекомендации посетить те или иные интересные места и события», — рассказал Вячеслав Николаев, вице-президент по маркетингу МТС.

После покупки МТС билетные операторы продолжат работать как самостоятельные организации. Руководство в них меняться не будет. МТС планирует регулировать деятельность по продаже билетов на уровне стратегического управления и контролировать финансовый сектор.

Источник: vc.ru