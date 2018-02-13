Премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» в российских кинотеатрах перенесли с 3 на 11 мая.

Вместо американского блокбастера в этот день покажут военную драму Константина Хабенского «Собибор». Идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому. Лента создана при поддержке Российского военно-исторического общества.

Аналогичная судьба постигла и другой фильм Marvel — «Черную Пантеру». Премьеру перенесли с 15 на 22 февраля, чтобы освободить место для российской мелодрамы «Лед».

Официальные причины переноса пока неизвестны. Предполагается, что за ним может стоять не министерство культуры, а сама Disney. В компании могли сдвинуть премьеру, чтобы не начинать прокат картины с четверга, когда билеты традиционно стоят дешевле, чем в пятницу и выходные.

Источник: DTF