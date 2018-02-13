Накануне Дня всех влюбленных Московский метрополитен и «Почта России» запустили службу по доставке валентинок.

«Заранее мастерить валентинки не надо. Метрополитен подготовил для пассажиров 2 тысячи открыток. На послании нужно указать адрес и индекс получателя. Он должен быть из Москвы», — уточнили представители подземки.

Открытку можно отправить с 10:00 13 февраля до 19:00 14 февраля через ящики в виде сердца у стоек «Живое общение» в метро и на МЦК. Их установили на станциях «Площадь Революции», «Александровский сад», «Пушкинская», «Баррикадная», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Сретенский бульвар», «Лужники», «Площадь Гагарина», «Деловой центр», «Кутузовская» и «Шелепиха».

Кроме того, на станциях «Курская» и «Площадь Гагарина» появились доски для объявлений о знакомствах. Любой желающий может оставить на них свое фото и номер телефона.

Источник: «Почта России»