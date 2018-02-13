Сервис«Яндекс.Маркет» выяснил, какие подарки пользуются популярностью у россиян в преддверии Дня святого Валентина.

Чаще всего пользователи сервиса заказывают подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника и мобильные телефоны.

Наибольшие единоразовые суммы россияне отдают за мобильные телефоны (24 500 рублей), наборы для пикника (6 250 рублей) и ручки (5 100 рублей). Самыми недорогими подарками оказались кружки, чай и шоколад, средний чек за которые составляет 500, 690 и 880 рублей соответственно.

В предпраздничные дни активнее ищут подарки женщины — на них пришлось 75 % всех поисковых запросов. При этом мужчины в среднем тратят на подарки на 1 300 рублей больше женщин, расходы которых составляют 2 100 рублей.

Источник: представители «Яндекса»