Парк «Зарядье» подготовил праздничную программу по случаю Масленицы.

Праздник продлится с 13:00 до 19:00 в воскресенье, 18 февраля. Всех желающих научат делать кукол маслениц, которые, по поверьям, приносят удачу. В павильоне «Западное посольство» покажут песочное шоу, а в «Медиацентре» проведут открытые спектакли с песнями, плясками и колядками. Финальной частью праздника станет театрализованное представление. Оно начнется в 17:00 на сцене под открытым небом.

Гостей бесплатно будут угощать блинами, баранками, ватрушками, леденцами и чаем из самовара. Также в парке будет работать художник-шаржист. Свои портреты гости смогут забрать с собой.

Источник: официальный сайт мэра Москвы