Московский зоопарк покажет посетителям хамелеонов и других рептилий, конфискованных в доме «бога Кузи». Полиция сообщала о 50 видах редких животных, найденных в секте.

Общение с рептилиями входит в программу празднования 154-летия зоопарка, которое пройдет 17 и 18 февраля. Гостей, например, ждет экскурсия «Ожившие легенды». На ней актеры расскажут об истории зоопарка и его обитателей — о сурикатах, подаренных Антоном Чеховым, и слоне от Александра II.

Кроме того, в зоосаде пройдут мастер-классы и квесты, а также театрализованное представление для детей.

В сентябре 2007 года Антон Попов создал секту, в которой унижал и обкрадывал прихожан. Он называл себя «богом Кузей», носил рясу, а также собирал экзотических животных и детскую порнографию. Его задержали в 2015 году, когда последователи подали 22 заявления об избиениях.

Источник: «Москва»