Федерация компьютерного спорта России проведет первый официальный чемпионат страны по киберспорту.

Соревнования пройдут в три этапа. Все желающие уже могут зарегистрироваться на онлайн-отбор по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone. Отборочные игры продлятся с февраля по апрель — на них разыграют 40 квот в групповую стадию. Далее восемь групп по пять команд сыграют до двух проигрышей, пока не определятся четыре финалиста в каждой из дисциплин.

Финал состоится 26–27 мая в Yota Arena, где определят победителей. Они получат чемпионские титулы и денежные призы: по 1,5 миллиона рублей — в Dota 2 и CS: GO и 500 тысяч рублей — в Hearthstone.

В июне 2016 года киберспорт официально включили во Всероссийский реестр видов спорта, а в апреле 2017-го решили развивать его на общероссийском уровне. Министерство спорта уже утвердило требования к судьям и спортивным разрядам и условия их выполнения.

Источник: ФКС