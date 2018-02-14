Во время празднования Масленицы 18 февраля в 20:00 в парке Горького сожгут восьмиметровое чучело в виде деревянной гири с надписью «Тяжесть зимы».

По задумке организаторов, сожжение гири должно освободить участников мероприятия от оков зимы и усталости, свойственной концу сезона. Также бодрости им придаст разместившееся в арке главного входа солнце — ярко-желтый шар диаметром семь метров.

Празднование Масленицы в парке начнется накануне — в субботу, 17 февраля. Гости «Солнцепека» смогут прогуляться по соломенному лабиринту, а также поучаствовать в сражениях мешками и перетягивании каната под музыку приглашенных диджеев и фолк-коллективов.

Кроме того, будут работать сразу две ярмарки. Один фуд-корт раскинется вдоль Пушкинской набережной. Русскую кухню на нем представят оладушки со сметаной, французскую — шоколадные крепы, а американскую — панкейки с карамелью и арахисовой пастой. Также за главным входом разместится корнер журнала Veter Magazine. Здесь будут готовить вьетнамскую, итальянскую и французскую еду и продавать экокосметику, игрушки и элементы декора ручной работы.

Оба дня площадки «Солнцепека» будут работать с 10:00 до 20:00.

Источник: парк Горького