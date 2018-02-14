Роскачество и компания Group-IB проверили наиболее популярные мобильные приложения для онлайн-знакомств, оценив их безопасность и удобство. Результаты исследования представлены на сайте организации.

Эксперты выяснили, что Tinder, Topface, Loveplanet, «Теамо.ру», Skout, InMessage, Lovoo и ParkFace шифруют не все передаваемые данные. Ряд приложений, включая iPair, «Автодруг», «Пообщаемся» и MyLove для Android передают персональные данные в незашифрованном виде, из-за чего они могут попасть в руки злоумышленников.

Лучшие показатели по безопасности геолокации и сохранению приватности — у Badoo, happn и «Флирт Чат Jaumo» для Android. Напротив, LovePlanet, «Знакомства MyLove» и «Автодруг» показывают точное местоположение пользователя на карте, что эксперты называют небезопасным.

Наиболее продвинутое управление анкетой Роскачество обнаружило у приложений Tinder и «Мамба», у которого наряду с MyLove и Badoo также самые информативные анкеты. Наименее информативные — у Tinder, happn, ParkFace, Hater и «Автодруг». Кроме того, happn и Android-приложения Lovoo, ParkFace и Bloomy показывают анкеты, не соответствующие выбранным фильтрам.

Итоговый рейтинг Роскачества возглавило Badoo. На втором месте оказалось приложение «Мамба», а третью строчку заняли «ДругВокруг» для iOS и «Знакомства MyLove» для Android. Среди iOS-приложений Tinder стал седьмым, а в списке для Android — и вовсе 13-м.

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Источник: пресс-служба Роскачества