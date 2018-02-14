Российский Rolling Stone приостановил работу из-за смены владельца
Редакция российской версии Rolling Stone сообщила о временной заморозке издания.
Шеф-редактор проекта Евгений Мяленков объяснил TJ ситуацию сменой владельца американского Rolling Stone: в декабре корпорация Penske Media выкупила издание у его основателя Джанна Веннера.
Российская версия журнала также сменила издателя. Редакция ожидает возврата к работе в прежнем режиме в течение месяца, однако срок может увеличиться из-за «бумажных и юридических проволочек», отметил Мяленков.
Источник: TJ
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