Редакция российской версии Rolling Stone сообщила о временной заморозке издания.

Шеф-редактор проекта Евгений Мяленков объяснил TJ ситуацию сменой владельца американского Rolling Stone: в декабре корпорация Penske Media выкупила издание у его основателя Джанна Веннера.

Российская версия журнала также сменила издателя. Редакция ожидает возврата к работе в прежнем режиме в течение месяца, однако срок может увеличиться из-за «бумажных и юридических проволочек», отметил Мяленков.

Источник: TJ