18 марта в кинотеатре «Иллюзион» покажут фильм Чарли Чаплина «Огни большого города». Показ пройдет под органную музыку в исполнении Елены Паниковой.

«Орган звучит в кинозале, становясь посредником между прошлым и современностью. И это придает происходящему действию особый шарм. Считаем, что звучащее немое кино — новый художественный тренд XXI века», — рассказала основатель и худрук фонда поддержки культурных проектов «Бельканто» Татьяна Ланская.

Фильм «Огни большого города» снят в 1931 году. В нем рассказывается о бродяге, который встречает слепую девушку, торгующую цветами на улице. Девушка по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав, что операция может вернуть ей зрение, бродяга пускается на поиски денег.

По версии Американского института киноискусства картина занимает первое место в топ-10 лучших романтических комедий.

Источник: фонд «Бельканто»