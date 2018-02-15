В последний день Масленицы, 18 февраля, в парке «Сокольники» установят масленичное чучело в виде спирали ДНК четыре метра в высоту и два метра в ширину.

Праздничное сооружение из двух металлических дуг возведут в центре Фонтанной площади, где оно пробудет до середины марта. Внутри конструкции разместят 24 слова, характеризующие положительные и отрицательные качества зимы. Означающие позитивные моменты слова — например, «узоры» и «мандарины» — выполнят из металла, а «вьюгу», «пургу» и «гололед» — из ткани.

Таким образом, огонь уничтожит весь накопившийся за зиму негатив и «позволит встретить весну с самыми светлыми ожиданиями».

Источник: официальный сайт мэра Москвы