21 апреля в технополисе «Москва» у станции метро «Текстильники» пройдет уже третий по счету «Стримфест», который на этот ориентирован не только на игровых стримеров, но и на ведущих прямых эфиров в самых разных жанрах.

На фестивале ожидается более 100 участников, среди которых будут Стас Давыдов («This is хорошо»), Денис Коробков («Welovegames»), Михаил Мирчук (Goodgame.ru) и другие известные стримеры.

Основная цель «Стримфеста» — предоставить стримерам возможность провести целый день со своей аудиторией. Для этого организуют две зоны: развлекательную и лекторий. В первой гости смогут сыграть в шоу-матче с киберспортсменами и пообщаться со стримерами, а во второй — послушать про новейшие технологии в сфере стриминга, нейрокостюмы, роботов, криптовалюты и другие IT-вопросы. Также гости смогут посетить VR-аттракционы.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте. Обычный стоит тысячу рублей и дает доступ в развлекательную зону, а премиум-билет за 1 800 рублей позволяет посещать и лекторий. Количество мест ограниченно. Ближе к фестивалю цены вырастут.

Источник: организаторы «Стримфеста»