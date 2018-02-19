Фестиваль «Эпоха Перемен», посвященный медиа и кино 90-х, пройдет в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате с 23 по 25 февраля.

В программе — 20 фильмов, а также мастер-классы, лекции и выставка. На книжной ярмарке более 30 издательств и магазинов предложат гостям ознакомиться с литературой, журналами и газетами 90-х годов, а также представят новые книги, посвященные этому десятилетию.

Откроет мероприятие фильм «Москва» Александра Зельдовича, который считают авторским портретом Москвы 90-х. Показ 23 февраля в 20:00 посетят сам режиссер, а также Ингеборга Дапкунайте, Александр Балуев и другие известные гости.

Сергей Бодров представит отреставрированную копию фильма «Кавказский пленник», номинированного на «Оскар». Кроме того, в первом зале киноцентра покажут фильм «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Любителей творчества Алексея Балабанова приглашают на кинопоказы его ранних работ.

Посетить стоит и документальные фильмы, снятые как в 90-х, так и о 90-х. Полную программу мероприятий можно найти на сайте. Вход сюда обойдется в 350 рублей.

Источник: Организатор мероприятия