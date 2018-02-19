«Московское кино» бесплатно покажет фильмы о войне
Сеть кинотеатров «Московское кино» устроит бесплатный показ фильмов о войне в честь 23 Февраля.
В программу вошли фильмы «Офицеры», «На войне как на войне», «В зоне особого внимания», «Солдаты» и другие картины, ставшие классикой для этого жанра. Организаторы также особо отметили «Белого тигра» Карена Шахназарова, так как он значительно моложе остальных фильмов программы и относится к жанру военной мистики.
Желающим попасть на показ потребуется пройти регистрацию на сайте «Московского кино».
Источник: «Московское кино»
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