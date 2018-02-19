Сеть кинотеатров «Московское кино» устроит бесплатный показ фильмов о войне в честь 23 Февраля.

В программу вошли фильмы «Офицеры», «На войне как на войне», «В зоне особого внимания», «Солдаты» и другие картины, ставшие классикой для этого жанра. Организаторы также особо отметили «Белого тигра» Карена Шахназарова, так как он значительно моложе остальных фильмов программы и относится к жанру военной мистики.

Желающим попасть на показ потребуется пройти регистрацию на сайте «Московского кино».

Источник: «Московское кино»