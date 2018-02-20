Председатель Общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко, создавший группы «Любэ», «Иванушки International» и «Корни», призвал ограничить влияние рэпа и хип-хопа на молодежь.

90 % хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная. Безусловно, это хип-хоп, рэп. Дети пропитываются этими ощущениями. Это вызывает достаточно большое беспокойство игорь матвиенко, глава Общественного совета Роскомнадзора

Матвиенко предлагает перенять опыт Китая, где, по его словам, хип-хоп запретили из-за пропаганды наркотиков. В действительности власти Китая потребовали от телеканалов не показывать в эфире и не звать на передачи артистов, связанных со скандалом о связях популярного в стране рэпера с замужней женщиной​.

Ранее об излишнем внимании россиян к рэпу и баттлам заявлял и министр культуры Владимир Мединский.

Источник: РИА «Новости»