С 9 по 11 марта на «Хлебозаводе» организаторы Italian week проведут трехдневный фестиваль-ярмарку «Средиземное море. Еда и любовь». В этот раз гастрономические, образовательные и развлекательные мероприятия посвятят не только Италии, а всему Средиземноморью.

В один из дней можно поучаствовать в конкурсе «Собери свой Лазурный Берег». По замыслу организаторов, участники сделают «Домик с Лазурного побережья». Познакомиться с условиями можно здесь.

В образовательной программе — лекции по культуре и искусству, лекция про ГМО, уроки иностранных языков. Кроме того, гости продегустируют вино, а также поучаствуют в кулинарных мастер-классах. Здесь же можно будет перекусить и попробовать региональные продукты с побережья.

Праздник продлится во все дни с 11:00 до 21:00. Вход свободный. Подробную программу фестиваля организаторы выложат в ближайшее время.

Ранее создательница Italian Week рассказала The Village о будущем московских гастрономических фестивалей.

Источник: куратор проекта