На ВДНХ впервые показали шоу «Архитектурные стили Москвы», во время которого Кремль, Большой театр, собор Василия Блаженного и другие здания на макете столицы преображаются в сопровождении музыкальных и световых эффектов.

Публикация от Ramil Arslanov (@ramil1979a) Фев 20, 2018 в 1:35 PST

Представление проходит в павильоне «Макет Москвы» каждый день, кроме понедельника, в 14:00 и 17:00. Здесь же для всех желающих проводятся экскурсии длительностью от 20 до 50 минут в зависимости от возраста.

Источник: агентство «Москва»