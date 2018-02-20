На «Экомаркете» в Конькове в пятницу, 23 февраля, отметят День защитника Отечества.

На праздник пригласили танцевальный коллектив Crazy Samba. Кабаре выступит на фуд-корте маркета в 14:00. После танцев с коллективом можно будет сфотографироваться.

Кроме того, в праздничные выходные организуют кулинарные мастер-классы. Например, 24 февраля в 14:00 гостей научат готовить хачапури, а на следующий день в 15:00 основатель кофейни Cezve Coffe Марина Хюппенен расскажет, как правильно готовить кофе в джезве.

Источник: пресс-служба «Экомаркета»