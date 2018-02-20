3 марта в центре современного искусства «Марс» пройдет первый в России баттл в виртуальной реальности ART VR battle.

Участникам предстоит создать картину в программе Tilt brush с использованием HTC Vive (очки виртуальной реальности с технологией перемещения внутри игровой зоны). За происходящим в виртуальном пространстве зрители смогут наблюдать на экране.

Оценивать работы художников будет профессиональное жюри. Оно выбирет трех победителей.

Самые активные посетители смогут попробовать себя в качестве художников и создать свою VR-картину. Помимо этого, любой желающий сможет протестировать российский аналог Google Glass — Card Board Glass.

Билеты на баттл обойдутся в 300 рублей. Купить их можно в кассе центра и на ponominalu.ru.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу Пушкарев переулок, дом 5.

Источник: Центр современного искусства «Марс»