В «Мега Белая дача» в субботу, 24 февраля, откроется первый флагманский магазин французского бренда нижнего белья Undiz.

На вечеринке-открытии с бассейном и тату-баром пройдет мастер-класс блогера Лены Шейдлиной, которая расскажет о создании уникальных образов.

Организаторы также объявили конкурс. Для участия в нем нужно выложить в соцсети фото с продуктом бренда и набором тату, разработанным Шейдлиной, — его подарят гостям при совершении покупки. К 8 Марта художница выберет самый креативный снимок, а его обладатель станет амбассадором марки и получит «год бесплатного белья».

Участие в открытии бесплатное, по регистрации.

Два первых магазина Undiz в «Охотном Ряду» и «Мега Белая дача» открылись в 2016 году.

Источник: организаторы мероприятия