На ВДНХ во втором павильоне «Робостанции» откроют специальный ринг, на котором можно сразиться с роботом-гладиатором. Тренажер доступен в праздничные выходные, с 23 по 25 февраля.

Поединок будет длиться одну минуту. Робот владеет приемами рукопашного боя, умеет делать подсечку и записывать всю тренировку на видео. Машина отслеживает место, силу, скорость ответных ударов и сама определяет победителя спарринга. Вступить в бой сможет любой желающий старше 12 лет.

В пресс-службе «Робостанции» уверяют, что сражаться с роботом безопасно. Участнику спарринга выдадут шлем и защитный жилет. Кроме того, в праздничные дни тренажер будет работать на минимальных скоростях и с минимальной силой удара.

«Робостанция» на ВДНХ открыта с 2015 года. Во втором павильоне уже более 20 роботов. С ними можно сыграть в крестики-нолики, шахматы или поесть блины.

Источник: сайт мэра Москвы