С 23 по 28 февраля в музее «Московский транспорт» пройдет выставка «Солдаты-автомобили», посвященная военной технике времен Великой Отечественной войны.

Посетители смогут посмотреть на ГАЗ-АА, на котором во время войны осуществлялась большая часть грузоперевозок, и ЗИС-5, перевозивший на себе знаменитые системы залпового огня «Катюша». Также будет представлен вездеход ГАЗ-67, служивший транспортом для офицерского состава.

Помимо советских автомобилей в экспозицию войдут американские машины Studebaker US6, Chevrolet G7107, Dodge WC-51 и Willys MB, которые США поставляли СССР в качестве военной помощи.

Цена билета для взрослых составит 400 рублей, для детей — 200 рублей.

Источник: сайт мэра Москвы