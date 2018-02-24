Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» 3 марта проведет мастер-класс «Домашний сад из суккулентов» в рамках фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима».

Гости получат базовые знания о суккулентах и условиях их содержания в домашних условиях. Кроме того, участников встречи научат создавать композиции с растением пустыни. Здесь же можно приобрести флорариум с несколькими видамаи суккулентов.

Мероприятие проведет куратор коллекции суккулентов сада Ярослав Морозов. Начнется мастер-класс в 13:00 и займет 1,5 часа. Стоимость участия — 1500 рублей. Записаться можно по телефону +7 (903) 252-11-08.

Источник: Пресс-служба «Аптекарского огорода»