Зоологический музей МГУ запускает очередную серию мероприятий, посвященных птицам «Птицы рядом!».

1 марта стартует цикл встреч «Птицы вокруг нас». Гостям расскажут о разнообразии и происхождении птиц, бердвотчинге, орнитологических экспедициях, птичьих песнях и проблемах вымирания крылатых. Темы и расписание лекций можно найти здесь.

Больше узнать о птицах можно и в городских парках — в Нескучном саду и в Парке имени Горького. Профессиональные орнитологи познакомят посетителей с основами бердвотчинга. С помощью опытного бинокля желающие научатся распознавать птиц и смогут следить за ними.

Источник: Пресс-служба Зоологического музея МГУ