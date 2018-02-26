Компания Netflix приобрела права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего на территории США, Великобритании, Ирландии, Скандинавии и Австралии. Также права на показ картины купили еще почти в трех десятках стран, включая Аргентину, Францию, Турцию, Китай, Тайвань и другие.

Продюсер фильма Андрей Савельев считает, что международный спрос на фильм вызван двумя факторами. «Первый — универсальность идеи о внутренне свободном человеке, который под гнетом обстоятельств остается верным себе и своему творчеству. Второй — совершенно неизвестный, а потому интересный и притягательный для мирового зрителя период расцвета советской культуры 70-х, во время которого разворачиваются события кинокартины», — поделился он.

Фильм «Довлатов» посвящен нескольким дням из жизни Сергея Довлатова перед тем, как его друг Иосиф Бродский уезжает в США. Картина стала лауреатом 68-го кинофестиваля Берлинале и получила «Серебряного медведя» за работу художника-постановщика и художника по костюмам.

Источник: «Коммерсантъ»