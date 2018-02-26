Пушкинский музей планирует открыть онлайн-академию во второй половине года.

Как рассказала директор музея Марина Лошак, платформа позволит «погружаться в мир искусства в самых разных областях, с привлечением самых разных лекторов». Первое время курсы будут доступны на бесплатной основе, уточнила Лошак.

Также музей объявил о создании коллекции медиаискусства, в которую войдут работы классиков и художников последнего поколения в области медиаарта и перформантивного искусства. Основой концепции проекта станут новые форматы взаимодействия с действительностью, пояснила директор музея.

Среди первых планируемых приобретений — видеоинсталляции американцев Йонаса Мекаса и Гари Хилла, видеоживопись норвежки Марианны Хеске, а также кинотрилогия российской арт-группы «Промвыза».

По словам руководителя отдела кино и медиаискусства музея Ольги Шишко, Пушкинский готовится рассказать историю изображения начиная с ХХ века, когда «картина лишилась рамки и начала немного двигаться».

Источник: ТАСС