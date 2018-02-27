В Steam появилась инди-игра Putin 20!8, в которой действующий президент Владимир Путин «уничтожает всех врагов России».

В двухмерной аркаде нужно стрелять из самолета политика и уклоняться от противников. Оппонентами Путина в игре стали оппозиционер Алексей Навальный, рэпер Фейс, ЛГБТ-активисты, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

До 5 марта игру можно купить со скидкой за 42 рубля.

Источник: Steam