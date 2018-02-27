Войнушка Путина против Навального, ЛГБТ и биткоинов
В Steam появилась инди-игра Putin 20!8, в которой действующий президент Владимир Путин «уничтожает всех врагов России».
В двухмерной аркаде нужно стрелять из самолета политика и уклоняться от противников. Оппонентами Путина в игре стали оппозиционер Алексей Навальный, рэпер Фейс, ЛГБТ-активисты, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
До 5 марта игру можно купить со скидкой за 42 рубля.
Источник: Steam
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