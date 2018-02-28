Акцию «Ночь на катке» в этом году посвятят российским спортсменам, выступившим на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Нам бы хотелось „Ночь на катке“ посвятить все-таки нашим олимпийцам, которые достигли на льду больших успехов. Поэтому мы сейчас с парками и комитетом по спорту отрабатываем вопрос, как это правильно организовать», — рассказал глава департамента культуры Александр Кибовский. Предполагается, что олимпийцы могут принять участие в мероприятии.

Параллельно организаторы уделят внимание Всемирному женскому дню. Дату проведения акции уточнят в ближайшее время. В прошлом году «Ночь на катке» состоялась 1 марта.

Источник: агентство «Москва»