Московский музей современного искусства открывает собственный образовательный центр, чтобы проводить все свои мероприятия по одному адресу — в доме 17 в Ермолаевском переулке.

Предполагается, что все образовательные программы и мероприятия, включая встречи с художниками и их мастер-классы, теперь будут проходить только здесь, а сам МОММА станет культурным центром Патриарших прудов.

Образовательный центр займет первые два этажа и объединит библиотеку, медиатеку, лекторий, детскую студию, книжный магазин и кафе. Посетители получат доступ к книгам по современному искусству, российским и зарубежным специализированным журналам и газетам, а также каталогам и научным трудам.

Два этажа, как и прежде, отведены под выставки. На четвертом будут демонстрировать международные проекты, а на третьем до 11 марта проходит выставка «10+7. Хиты коллекции / История показа», направленная на переосмысление коллекции музея. Цифра «10» символизирует десять главных экспонатов коллекции, а семерка отсылает к количеству сменных экспозиций.

Сейчас МОММА работает в новом формате в тестовом режиме, а в апреле перезапустится официально.

Источник: The Art Newspaper Russia