В Московском музее современного искусства совместно с фондом развития современного искусства V-A-C пройдет выставка «Генеральная репетиция».

На экспозиции, которая продлится с 26 апреля по 15 сентября, представят коллекции V-A-C, ММОМА и Kadist, а также работы российских и зарубежных художников.

Дважды за все время — 16 июня и 26 июля организаторы проведут трансформацию площадки и полностью изменят экспозицию. Параллельно с выставкой состоятся концерты, школы медиации, скульптурные перформансы, живые музыкальные выступления, а также лекции, беседы, кинопоказы, экскурсии и ридинг-группы для всех возрастов.

Источник: «Афиша»