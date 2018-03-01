В Британской высшей школе дизайна 16 и 17 марта состоится научная конференция «Daemons in the Machine. Предвосхищая искусственный интеллект», посвященная применению искусственного интеллекта в современном искусстве.

Конференция предваряет выставку «Daemons in the Machine», организованную фондом Laboratoria Art&Science Foundation совместно с Московским музеем современного искусства. Мероприятие пройдет в музее с 4 октября по 11 ноября.

На встрече презентуют результаты работы «Инкубатора Laboratoria Аrt&Science» и обсудят вопросы сотрудничества между искусством и наукой. С докладами выступят нейробиологи, искусствоведы, нейролингвисти и художники.

Посетить конференцию может любой желающий, для этого нужно пройти регистрацию.

Источник: Colta