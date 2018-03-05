В торгово-выставочном центре на Тишинской площади с 13 по 15 апреля пройдет выставка кукол и других игрушек Moscow Fair.

Экспозиция насчитывает более 50 тысяч работ художников из более чем 20 стран. В этом году на выставке можно увидеть японских кукол XIX века, французских будуарных кукол первой половины XX века, кукол-младенцев «Реборн», инопланетных кукол «Блайз» и медвежат Тедди. Гостям также покажут самую маленькую куклу ростом в десять миллиметров, сделанных еще в СССР плюшевых мишек, а также первых Барби.

На протяжении мероприятия для коллекционеров и художников организуют учебный форум, а 14 апреля здесь отметят День коллекционера.

Источник: организатор мероприятия